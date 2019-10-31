Зеленский отреагировал на решение Дании по «Северному потоку – 2»

Президент Украины Владимир Зеленский счел решение Дании по «Северному потоку – 2» усилением геополитической позиции России и ослаблением позиций Европы.

Зеленский заявил на брифинге, что строительство «Северного потока – 2» является не только вопросом энергетической безопасности, но и вопросом геополитическим, передает РИА «Новости».

«Поэтому я скажу откровенно. Это усиливает Россию и ослабляет Европу (...) Мы понимали, что так может произойти», – добавил президент.

Вместе с тем Зеленский отметил, что он лично и украинское правительство были готовы к такому решению.

Украинский лидер заявил также, что Киев готов к еще более тесному сотрудничеству с НАТО, чем прежде, передает ТАСС.

«Мы готовы еще теснее сотрудничать с альянсом и ускорить подготовку к членству в НАТО. Не снимая с повестки дня возможность присоединения к плану действий по членству в НАТО, мы готовы уже сегодня практической работой доказывать, что Украина заслуживает такого формата отношений», – указал он.

По словам Зеленского, на заседании в Киеве комиссии Украина – НАТО была достигнута договоренность по обновленному пакету совместных проектов.

«Мы также обсудили перспективы нашего сотрудничества в рамках программы расширенных возможностей НАТО. Я доказал сегодня, что Украина уже готова выйти на этот новый уровень партнерства с альянсом. Мы также продолжим общие усилия по укреплению безопасности и стабильности в черноморском регионе. Будем наращивать обмен информацией, развивать линии коммуникаций, активизируем проведение общих учений», – сказал он.

Напомним, власти Дании разрешили строительство «Северного потока – 2» в своих водах. Президент России Владимир Путин поприветствовал это решение.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия победила в борьбе за «Северный поток – 2».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД