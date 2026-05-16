Турецкого певца Ипека приговорили к трем годам тюрьмы за посты про Израиль

Турецкий певец Ипек получил тюремный срок за осуждение действий Израиля
Суд Стамбула назначил местному артисту Яшару Ипеку три года лишения свободы за публикации о Газе после официальной жалобы Фонда главного раввина Турции.
Турецкий исполнитель Яшар Ипек получил три года лишения свободы за публикации, осуждающие действия Израиля в секторе Газа, передает РИА «Новости».
Уголовное дело возбудили после жалобы Фонда главного раввина Турции из-за конкретных высказываний музыканта.
«Решение по делу Яшара Ипека было вынесено 21-м уголовным судом первой инстанции Стамбула», – пишет газета Yeni Akit. Отмечается, что посты артиста касались убийств и атак в палестинском анклаве.
Подробности обвинений и информация о вступлении приговора в силу пока не приводятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о полном разрыве дипломатических отношений с Израилем.
