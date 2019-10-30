Путин похвалил Данию

Россия приветствует решение Дании по «Северному потоку – 2», Копенгаген показал себя ответственным участником международного диалога, заявил президент России Владимир Путин.

«Да, действительно, мы, когда сюда прилетели, узнали, что датские власти выдали разрешение на работу в своей исключительной экономической зоне. Мы приветствуем такое решение», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он добавил, что Дания проявила себя «ответственным участником международного общения». Этим решением, отметил Путин, Копенгаген защитил свои интересы и свой суверенитет, а также интересы партнеров в Европе, «которые крайне заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов на европейский рынок».

Власти Дании в среду разрешили строительство «Северного потока – 2» в своих водах.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД