Российские военные отразили атаку ВСУ в Севастополе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России успешно отразили попытку атаки со стороны Украины на Севастополь, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале на платформе MAX. По предварительным данным, один беспилотный летательный аппарат был уничтожен средствами противовоздушной обороны.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбит один БПЛА в районе Качи», – написал глава региона.

Позднее губернатор добавил, что воздушная тревога, длившаяся около 45 минут, была отменена. По данным спасательной службы города, в результате инцидента гражданские объекты не пострадали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля российские военные отбили масштабный удар украинских сил по Севастополю.

За два дня до этого силы противовоздушной обороны сбили три вражеских беспилотника над морем.

Сутками ранее в ходе массированного ночного налета погиб один местный житель.