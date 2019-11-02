Сгоревший в Баренцевом море глубоководный аппарат доставили в Северодвинск

Поврежденный пожаром российский глубоководный аппарат АС-31 отбуксирован в Центр судоремонта «Звездочка» в городе Северодвинск для проведения ремонта, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Глубоководный аппарат АС-31 доставлен для выполнения ремонта на «Звездочку». Объемы ремонтных работ и их продолжительность станут понятны после проведения дефектации поврежденной спецподлодки», – приводит слова источника ТАСС.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу поручил в кратчайшие сроки вернуть в строй глубоководный аппарат, на котором 1 июля произошел пожар, унесший жизни 14 офицеров-подводников, среди которых два Героя России. Всех погибших представили к госнаградам.

После ЧП аппарат доставили на военно-морскую базу в Североморске. В качестве возможных причин произошедшего эксперты называли замыкание в электроустановках и взрыв газа.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о гибели героев-подводников в Баренцевом море.

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