Опубликовано фото всплывшего после пожара глубоководного аппарата

Агентство ТАСС опубликовало две фотографии всплывшего после пожара глубоководного аппарата ВМФ России.

Фотографии сделаны в Североморске. На фотографиях видны, согласно подписи, спасательный буксир Северного флота и АПЛ спецназначения проекта 09786 «Оренбург», носитель атомной глубоководной станции проекта 10831. Сама глубоководная станция на фотографиях видна справа.

Фото сделаны в среду, 3 июля.

Атомная глубоководная станция проекта 10831 – это АС-12, известная также как «Лошарик». Ранее уже сообщалось, что именно на «Лошарике» произошла трагедия.

1 июля на глубоководном аппарате произошел пожар, 14 подводников погибли. Среди погибших – два Героя России, семь капитанов первого ранга и семь капитанов более низкого ранга, один подполковник медицинской службы. Минобороны опубликовало имена всех погибших, а также озвучило их награды и звания.

Погибших офицеров представят к госнаградам.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о трагедии.