Опубликован список погибших подводников

Минобороны опубликовало список 14 погибших при пожаре на глубоководном судне моряков-подводников.

По сообщению ведомства, погиб Герой Российской Федерации, капитан I ранга Денис Долонский. Он награжден орденами Мужества, «За военные заслуги», «За морские заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Еще один погибший Герой России – капитан I ранга Николай Филин. Он кавалер трех орденов Мужества, награжден орденом «За военные заслуги».

Также погибли:

капитан I ранга Владимир Абанкин, награжденный орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью Ушакова;

капитан I ранга Андрей Воскресенский – кавалер трех орденов Мужества, награжденный орденом «За военные заслуги» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;

капитан I ранга Константин Иванов (награжден орденами Мужества и «За военные заслуги», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью Ушакова);

капитан I ранга Денис Опарин (награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Ушакова);

капитан I ранга Константин Сомов, кавалер трех орденов Мужества, награжденный медалями ордена «За заслуги перед Отечеством I и II степени;

капитан II ранга Александр Авдонин (награжден орденами Мужества и «За военные заслуги», медалью Ушакова);

капитан II ранга Сергей Данильченко (награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени);

капитан II ранга Дмитрий Соловьев (награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени, медалями «За отвагу» и Ушакова);

подполковник медицинской службы Александр Васильев (награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени и медалью Суворова);

капитан III ранга Виктор Кузьмин (награжден медалью Ушакова);

капитан III ранга Владимир Сухиничев (награжден медалью «За отвагу»);

капитан-лейтенант Михаил Дубков (награжден ведомственными медалями Министерства обороны Российской Федерации).

Минобороны указывает, что погибшие при пожаре на глубоководном аппарате подводники не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что капитан II ранга Дмитрий Соловьев спас гражданского специалиста при пожаре на аппарате. После вывода его из аварийного отсека Соловьев задраил люк, чтобы огонь не распространился по всему аппарату.

1 июля на спускаемом аппарате ВМФ России произошел пожар. 14 подводников погибли. Президент Владимир Путин сообщил, что среди погибших при пожаре было семь капитанов первого ранга, два Героя России. Погибших офицеров представят к госнаградам.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о трагедии.