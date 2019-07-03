Названо имя подводника, спасшего гражданского во время трагедии в Баренцевом море

Спасение гражданского специалиста с глубоководного аппарата ВМФ России стало возможным благодаря действиям капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева, сообщили в Минобороны.

Об этом сообщает РИА «Новости».

На борту подводного аппарата, как сообщалось, находилось 18 человек. 14 погибли. Один из находившихся на борту – гражданский специалист.

Погибших офицеров представят к госнаградам, будет рассмотрена возможность совместного захоронения.

Напомним, 1 июля на спускаемом аппарате ВМФ России произошел пожар. Президент Владимир Путин сообщил, что среди погибших при пожаре было семь капитанов первого ранга, два Героя России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о трагедии.