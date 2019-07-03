Шойгу поручил в кратчайшие сроки вернуть в строй аварийный глубоководный аппарат

Министр обороны Сергей Шойгу в Североморске поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить и вернуть в строй глубоководный аппарат, на котором произошел унесший жизни подводников пожар, сообщает Министерство обороны.

«Находясь непосредственно на объекте, Сергей Шойгу поставил задачу командованию флота совместно с представителями промышленности в кратчайшие сроки выработать и реализовать меры по скорейшему восстановлению и возвращению в строй глубоководного аппарата», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Он провел совещание с представителями компании-разработчика научно-исследовательского глубоководного аппарата.

О трагедии стало публично известно 2 июля, хотя сам инцидент произошел 1 июля, когда на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12 «Лошарик» произошел пожар. Погибли 14 моряков-подводников.

Президент Владимир Путин сообщил, что среди погибших при пожаре было семь капитанов первого ранга, два Героя России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о трагедии.

Предполагается, что инцидент произошел на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12 «Лошарик». АС-12, по официальной классификации, атомная глубоководная станция. Она не несет вооружения, но способна погружаться на глубину до шести тысяч метров. Западные СМИ утверждают, что это «диверсионный аппарат», который может угрожать кабелям связи.

Военный эксперт Владислав Шурыгин утверждает, что речь идет о неатомном аппарате, который поступил на вооружение ВМФ в начале 2000-х годов и не имеет отношения к разрабатываемым перспективным комплексам вооружения.