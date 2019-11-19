Эксперт оценил заявление Германии по транзиту газа через Украину

России и Украине следует наладить конструктивный диалог по транзиту газа, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Комментируя заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости продолжения транзита российского топлива через Украину после 2019 года, Пикин напомнил, что в «Нафтогазе» последнее предложение Москвы назвали неприемлемым, передает RT.

«Мы видели заявление по поводу того предложения, которое было от Газпрома со стороны Украины. Никто к обнулению взаимных требований не готов», – сказал Пикин.

По мнению главы фонда энергетического развития, сторонам следует продолжить поиск точек соприкосновения интересов и искать формат «стыковки».

В понедельник Газпром направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзиту газа через территорию Украины. Однако в Киеве предложения Газпрома сочли «неприемлемыми».

Более того, «Нафтогаз» пообещал добиваться от Газпрома 11,8 млрд долларов «компенсации» в случае прекращения транзита газа через украинскую ГТС с 2020 года.

Напомним, в Газпроме обращали внимание, что новый контракт на транзит возможен только при взаимном отказе сторон от претензий в газовой сфере. В «Нафтогазе» назвали «невыгодным» отказ от судебных исков к Газпрому, фактически отказав России в мирном урегулировании споров.

После этого президент России Владимир Путин предупредил, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Он подчеркнул, что новыми исками Нафтогаз обостряет ситуацию в переговорах с Газпромом по контракту. Также Путин напомнил, что Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%. При этом «Нафтогаз» отказался считать скидкой снижение цены газа на 25%.

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