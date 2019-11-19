В Германии сообщили об обещаниях России по транзиту газа через Украину

Транзит газа из России через Украину является важной темой для Германии, российский лидер Владимир Путин дал ряд обещаний германской коллеге Ангеле Меркель в связи с этой проблематикой, заявил министр иностранных дел Германии Хайко.

«Для нас это очень важная тема. Госпожа федеральный канцлер много месяцев назад сказала четко президенту [России Владимиру] Путину, что реализация альтернативного газового транзита через Украину и в будущем будет очень важной темой. И Путин дал ей некоторые обещания», – сказал Маас, передает ТАСС.

Он добавил, что на данный момент происходит поиск путей для реализации этого решения. По словам министра, на этом пути «есть много проблем, которые надо решать».

Маас выразил надежду, что «обещания» будут выполнены.

Накануне Газпром направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзиту газа через территорию Украины. Однако в Киеве предложения Газпрома сочли «неприемлемыми».

Напомним, в Газпроме обращали внимание, что новый контракт на транзит возможен только при взаимном отказе сторон от претензий в газовой сфере. В «Нафтогазе» фактически отказали России в мирном урегулировании судебных споров, предложив заключить новый контракт на фоне судебных разбирательств.

Президент России Владимир Путин предупреждал, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины.