Нафтогаз назвал невыгодным отказ от исков к Газпрому ради скидки

Для Нафтогаза невыгодно ради скидки на российский газ отказываться от исков к Газпрому, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«Если посчитать, то эта скидка, о которой говорит (президент России Владимир) Путин, окупится за 28 лет, если сравнивать только с 3 млрд долларов, которые Газпром нам уже должен. Не говоря уже о новых исках», – передает его слова РИА «Новости».

Витренко заявил, что смысла «ждать 28 лет», чтобы получить то, что можно с Газпрома взыскать, для Киева нет.

Суммарно свои претензии к Газпрому украинская компания оценивает в 22 млрд долларов. Кремль считает претензии абсурдными.

Накануне Газпром направил Нафтогазу официальное предложение по транзиту. Условием российская компания называет «отказ обеих сторон от всех взаимных претензий» и прекращение судебных разбирательства.

В Киеве предложения сочли «неприемлемыми», однако захотели их обсудить их в трехстороннем формате.

Газета ВЗГЛЯД описала самый страшный сценарий газового разрыва с Украиной.