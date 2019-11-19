Кремль резко высказался о претензиях Украины к России по газу

Руководство России считает абсурдными и неприемлемыми претензии Киева к Москве по газовому вопросу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы считаем абсолютно абсурдными те претензии, которые выдвигаются, абсурдными и неприемлемыми», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он также напомнил слова президента Владимира Путина об «опасности войти в новый год без соответствующего соглашения».

Накануне Газпром направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзиту газа через территорию Украины. В Киеве предложения Газпрома сочли «неприемлемыми», но захотели обсудить их в трехстороннем формате.

В то же время Киев намерен добиваться выплаты Газпромом компенсации в 11,8 млрд долларов в случае прекращения транзита газа через украинскую газотранспортную систему с 2020 года.

Газета ВЗГЛЯД описала самый страшный сценарий газового разрыва с Украиной.

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