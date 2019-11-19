«Нафтогаз» захотел обсудить предложение Газпрома в трехстороннем формате

НАК «Нафтогаз Украины» намерен обсудить предложение Газпрома по продлению транзитного контракта в трехстороннем формате при участии России и Еврокомиссии, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Витренко выразил надежду, что «продолжится работа в трехстороннем формате (Украина, Россия, ЕК)», передает РИА «Новости».

«Последнее предложение Газпрома мы тоже будем обсуждать прозрачно в трехстороннем формате с европейскими партнерами для того, чтобы обеспечить справедливые европейские условия продолжения транзита», – заявил Витренко в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.

Накануне Газпром направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзиту газа через территорию Украины. Однако в Киеве предложения Газпрома сочли «неприемлемыми».

Более того, по словам Витренко, Киев намерен добиваться выплаты Газпромом компенсации в размере 11,8 млрд долларов в случае прекращения транзита газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с 2020 года.

Напомним, в Газпроме обращали внимание, что новый контракт на транзит возможен только при взаимном отказе сторон от претензий в газовой сфере. В «Нафтогазе» фактически отказали России в мирном урегулировании судебных споров, предложив заключить новый контракт на фоне судебных разбирательств.

После этого президент России Владимир Путин предупредил, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Он подчеркнул, что новыми исками Нафтогаз обостряет ситуацию в переговорах с Газпромом по контракту. Также Путин напомнил, что Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%. При этом «Нафтогаз» отказался считать скидкой снижение цены газа на 25%.

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