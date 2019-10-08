Лукашенко заявил о «подаренной» НАТО Украине

Североатлантический альянс должен быть благодарен за то, что ему «подарили» Украину, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он отметил, что Восток и Запад противостоят друг другу еще со времен СССР, особенно в военной сфере, и именно это противостояние привело к событиям на Украине, сообщает «БелТА».

«Сегодня мы Украину просто «подарили» своим соперникам. Ну, что не так? Своими руками отдали Украину. За это американцы и НАТО должны нам просто благодарить, что они, наверное, и делают, общаясь между собой», – сказал Лукашенко.

Он добавил, что конфликт на Украине еще можно решить, так как «диагноз установлен».

«Нынешняя власть на Украине, президент – он, конечно же, не всемогущий. Ему ни внутри, ни снаружи никто не даст сделать то, что он хочет. Я убедился в том, что он хочет решить эту проблему», – отметил глава государства.

Лукашенко выразил мнение, что решение вооруженного конфликта в Донбассе не является главным. Главное, это какое «наследство» Зеленский получил с точки зрения экономики и общества.

«Если мы потеряем пусть неопытного молодого Зеленского и эту власть на Украине (а это вполне может случиться, потому что очень большое сопротивление внутри Украины и снаружи), взамен получим такую власть, с которой вообще трудно будет говорить», – резюмировал Лукашенко.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе – договариваться в рамках Минских соглашений, «бесконечно долго» тянуть время, либо «никогда не возвращаться к этой части Украины».

При этом накануне Киев отменил отвод сил в Донбассе, назначенный на 7 октября. Позже была названа новая дата отвода войск.

В начале октября все стороны согласовали график разведения сил в Петровском и Золотом и подписали «формулу Штайнмайера».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о неизбежности конфликта Владимира Зеленского с украинскими националистами на фоне договоренностей по Донбассу.