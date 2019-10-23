Позиция Госдепа по С-400 для Турции возмутила Сенат США

Американского сенатора-демократа Боба Менендеса возмутил ответ заместителя помощника госсекретаря Мэтью Палмера на вопрос о покупке Турцией российских ЗРК С-400.

Палмера спросили, распространяется ли на Турцию американский закон о санкциях CAATSA за покупку С-400. Представитель Госдепа ответил, что данный вопрос «рассматривается», передает РИА «Новости».

Сенаторы уточнили, считает ли внешнеполитическое ведомство США сделку Москвы и Анкары «существенной транзакцией». Палмер не смог на это ответить. Он заявил, что именно это сейчас выясняют в Госдепе.

Менендеса, одного из авторов закона, ответ Палмера возмутил.

«Вау! Какой сигнал мы посылаем миру!» – заявил сенатор.

По его словам, «если покупка С-400 не является существенной военной транзакцией из России, тогда ничто ей не является».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о спорах в США по поводу того, надо ли вводить санкции против Турции из-за С-400.

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