В сирийской провинции Ракка началось восстановление месторождений нефти и газа

Все месторождения нефти и газа в сирийской провинции Ракка, а также в «треугольнике» между провинциями Ракка, Хама и Хомс освобождены, начата работа по их восстановлению, сообщил глава управления месторождением «Ас-Саура» Али Ибрагим.

По словам главы управления месторождением «Ас-Саура», все нефтяные скважины и вся инфраструктура на очистных станциях месторождений полностью разрушены, трубопроводы повреждены, передает РИА «Новости».

Ибрагим подчеркнул, что разрушения произошли из-за ударов авиации американской коалиции, которая бомбила территории, находившиеся под контролем запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*», и выпускала ракеты по каждой скважине, а также из-за неумелого использования скважин.

«Восстановление работы месторождений потребует большого труда и привлечения крупных компаний», – отметил Ибрагим.

До войны на месторождении «Ас-Саура» добывалось 6 тыс. баррелей нефти ежедневно.

В среду войска возглавляемой США коалиции покинули города Ракка и Табка на северо-востоке Сирии. В тот же день сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку.

Ранее правительственные войска Сирии заняли Манбидж, город Табка, а также вошли в город Кобани в 150 км от Алеппо.

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