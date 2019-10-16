Российскую фигуристку дисквалифицировали за допинг

Российская фигуристка Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил во время зимней Универсиады 2019 года в Красноярске, сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Срок дисквалификации отсчитывается с 7 марта 2019 года, передает ТАСС.

Отметим, что в Красноярске Кошевая вместе со своим партнером Дмитрием Бушлановым заняли третье место в парном катании, набрав низкие для соревнований 151,78 балла. При этом в соревнованиях пар участвовали всего четыре дуэта.

В сентябре российская биатлонистка Маргарита Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

23 сентября WADA заявило, что у России есть три недели, чтобы объяснить признаки манипуляций данными московской антидопинговой лаборатории.

Позднее СМИ сообщили, что WADA начало процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.

Кроме того, WADA усомнилось в случайности искажений данных московской лаборатории.

Напомним, во вторник генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус допустил, что целью вмешательства в базу данных Московской антидопинговой лаборатории могло стать сокрытие информации о бывших спортсменах, которые сейчас занимают высокие руководящие посты.

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