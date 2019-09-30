WADA усомнилось в случайности искажений данных московской лаборатории

Эксперты WADA выразили сомнение в случайности искажений в базе данных московской лаборатории, сообщил глава РУСАДА Юрий Ганус в открытом письме.

«По мнению специалистов WADA, характер искажений электронной базы таков, что говорить о его случайном характере не приходится, с учетом того, что эти предполагаемые искажения произведены в том числе и за последние два года. К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса, время, отведенное на это уже прошло. От российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре», – передает ТАСС текст письма главы РУСАДА.

23 сентября WADA заявило, что у России есть три недели, чтобы объяснить признаки манипуляций данными московской антидопинговой лаборатории. Позднее СМИ сообщили, что WADA начало процедуру лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва знает, что у WADA есть вопросы в адрес России, в течение трех недель соответствующие структуры должны подготовить ответ.

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