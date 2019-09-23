Кремль прокомментировал претензии WADA к России

Москва знает, что у Всемирного антидопингового агентства (WADA) есть вопросы в адрес России, в течение трех недель соответствующие структуры должны подготовить ответ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что, действительно, у WADA есть ряд вопросов. Сейчас установлен срок в три недели для подготовки ответа на эти вопросы. В течение этих трех недель просто нужно подождать», – передает РИА «Новости» слова Пескова, уточнившего, что Кремль с WADA не связывался.

«Это вопрос касается наших спортивных властей. Именно там и будет готовиться ответ», – добавил он.

Ранее в понедельник сообщалось, что WADA заявило, что у России есть три недели, чтобы объяснить признаки манипуляций данными московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, ранее в понедельник СМИ сообщили, что WADA начало процедуру лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу

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