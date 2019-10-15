В РУСАДА назвали заинтересованных в подмене данных в Московской лаборатории

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус допустил, что целью вмешательства в базу данных Московской антидопинговой лаборатории могло стать сокрытие информации о бывших спортсменах, которые сейчас занимают высокие руководящие посты.

«Логика такова: Московская лаборатория была под контролем Следственного комитета, он обеспечивал сохранность всего, разве мог простой человек войти в лабораторию? Нет», – сказал Ганус, передает «Интерфакс».

Глава РУСАДА уточнил, что СК России «категорически невыгодно вносить изменения в базу данных спортсменов, так как это материалы уголовного дела, и измененная база данных не может служить интересам уголовных дел», так как она разрушит доказательную базу по ним.

«Если те, кто внес изменения в базу данных, прошли через барьер СК, которому невыгодно это, давайте задумаемся, кто это может быть? Я предполагаю, что это было сделано для спортсменов, которые сейчас занимают высокие должности, это мое предположение. Я не утверждаю, что это факт», – продолжил Ганус, призвав задуматься, «ради кого нанесен такой удар по нашему спорту».

Он также отметил, что проблемы допинга в российском спорте стали заслоняться проблемами других стран, но эта ситуация с данными вновь привлекла внимание к России. «Если бы не было этих изменений в базе, мы бы выходили из этой ситуации, однако теперь мы стали «рецидивистами», – отметил Ганус.

«Мы еще долго будем выходить из этого кризиса, с другой стороны, может, и нужна была такая критическая, трагическая ситуация, чтобы оттолкнуться от нее и найти выход. Боюсь, на это уйдут годы. Но новое РУСАДА, которому доверяют в мире спорта и антидопинга, готова выводить наш спорт из затянувшегося кризиса», – заключил глава российского агентства.

23 сентября WADA заявило, что у России есть три недели, чтобы объяснить признаки манипуляций данными московской антидопинговой лаборатории.

Позднее СМИ сообщили, что WADA начало процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.

Кроме того, WADA усомнилось в случайности искажений данных московской лаборатории.