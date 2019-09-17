Российскую биатлонистку Васильеву дисквалифицировали

Российская биатлонистка Маргарита Васильева дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

«Российская биатлонистка Маргарита Васильева дисквалифицирована с текущего момента на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Васильева получила три «флажка» за невыполнение требований о предоставлении информации о своем местонахождении.

В прошлом сезоне биатлонистка выступала за сборную России на Кубке мира, где выиграла золото в эстафете на этапе в Оберхофе, а на чемпионате мира-2018 по летнему биатлону Васильева победила в смешанной эстафете.

Газета ВЗГЛЯД писала о нескольких дисквалификациях российских спортсменов и о раскрытии всемирного допингового заговора.