Зеленский ответил на вопрос о встречах с адвокатом Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никогда не встречался с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

«Я никогда не встречался с Джулиани. Я никогда не имел с ним телефонных разговоров», – заявил Зеленский, передает ТАСС.

Ранее об общении с Джулиани сообщил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, отметив, что обсуждал с ним расследование против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Напомним, на прошлой неделе Дональда Трампа обвинили в попытке заставить Украину активизировать расследование против сына своего соперника на будущих президентских выборах – Джозефа Байдена.

Однако, Зеленский заявил, что данное расследование возможно только по инициативе следственных органов Украины. «Нам нельзя ничего приказать. Мы независимая страна», – говорил он.

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