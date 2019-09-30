Зеленский заявил о невозможности публикации украинской версии разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не поддерживает идею публикации украинской версии стенограммы разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«Есть определенные нюансы и вещи, которые, как мне кажется, было бы некорректно публиковать», – сказал Зеленский, передает Reuters.

Он также уточнил, что до того, как стать президентом, не был дипломатом, однако у него было много подобных разговоров.

Кроме того, Зеленский прокомментировал возможное расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера. Он уточнил, что это возможно только по инициативе следственных органов Украины. «Нам нельзя ничего приказать. Мы независимая страна», – пояснил президент.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским.

В Кремле в этой связи выражали надежду, что отношения России и США не дойдут до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров, которые обычно носят секретный характер.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в какой сложной ситуации оказался Зеленский из-за попыток американских демократов убрать Дональда Трампа с поста президента США.

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