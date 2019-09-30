Луценко заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что при необходимости готов дать показания по делу об импичменте Дональда Трампа.

«Почему бы нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма. Я хочу защитить свою страну», – сказал он в ответ на вопрос о готовности дать показания по делу об импичменте президента США, передает «Би-би-си».

Он также рассказал, что лично с Трампом никогда не разговаривал, однако обсуждал расследование против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера с юристом Трампа Рудольфом Джулиани.

При этом Луценко уточнил, что это было обычное общение, никто никому задач не ставил.

Ранее Луценко заявил, что не раз отвечал отказом на просьбы Джулиани начать расследование против Байдена и его сына Хантера.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что данное расследование возможно только по инициативе следственных органов Украины. «Нам нельзя ничего приказать. Мы независимая страна», – говорил он.

Напомним, Трампа в США обвинили в попытке заставить Украину активизировать расследование против сына своего соперника на будущих президентских выборах – Джозефа Байдена.