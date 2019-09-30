Луценко похвастался отказами начать дело против Байденов

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не раз отвечал отказом на просьбы Рудольфа Джулиани, адвоката президента США Дональда Трампа, начать расследование против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Луценко сказал, что такие просьбы он получал во время двух встреч и нескольких телефонных разговоров. На это Луценко, по его собственным словам, предлагал действовать «по линии прокуратуры, а не через президентов».

Как утверждает Луценко, он заявлял Джулиани, что «не может начинать расследование лишь в интересах американского официального лица», передает ТАСС со сылкой на Los Angeles Times.

При этом экс-генпрокурор Украины заверил, что ситуация изменилась бы, если бы американские следователи (например, из ФБР) попросили Киев помочь в их собственном расследовании. Сам же Луценко, как он заявил, не имел оснований для расследования.

Бывший генпрокурор заявил, что работа Хантера Байдена в холдинге Burisma, который ведет бизнес на Украине, «могла быть свидетельством наличия конфликта интересов», но сама по себе закон не нарушала.

Напомним, Трампа в США обвинили в попытке заставить Украину активизировать расследование против сына своего соперника на будущих президентских выборах – Джозефа Байдена.

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