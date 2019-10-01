Трамп поздравил Си Цзиньпина с 70-й годовщиной образования КНР

Президент США Дональд Трамп поздравил председателя КНР Си Цзиньпина и народ Китая с 70-й годовщиной образования Китайской Народной Республики.

Трамп написал в Twitter: «Поздравляю председателя КНР Си (Цзиньпина) и народ Китая с 70-й годовщиной Китайской Народной Республики!».

Ранее президент Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 70-летием образования республики.

Отметим, что между Пекином и Вашингтоном значительно осложнились отношения. В сентябре Трамп заявил, что Китай является угрозой всему миру.

При этом американский лидер указывал, что американской стороне нужна сделка с КНР, отмечая, что не планирует заключать ее до выборов. Газета ВЗГЛЯД писала, почему США поставили торговую войну с Китаем на паузу.

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