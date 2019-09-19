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19 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 08:49  |  vz.ru
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Москва пригласила Турцию в космос

Сотрудничество Москвы и Анкары может распространиться и на космос Фото: Roscosmos/Global Look Press
Роскосмос решил воспользоваться сближением России с Турцией. Там надеются, что Анкару заинтересуют не только российское оружие, газопроводы и атомные электростанции, но и наши космические возможности. Роскосмос предложил Турции трехстороннее сотрудничество с Казахстаном на Байконуре. Однако специалисты сомневаются, что в данном случае Россия сможет извлечь большую выгоду. Подробности...
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Эстония пытается усилить себя Путиным

Визит Кальюлайд в Россию и ее встреча с Путиным вызвали в Прибалтике громкий скандалФото: EPA/ALEXANDER NEMENOV/POOL/ТАСС
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ответ на критику со стороны других стран и политиков объяснила, зачем она поддерживает прямой контакт с Кремлем. По ее словам, это «усиливает Эстонию внутри ЕС». В данном случае госпожа президент лукавит. Россия, к которой она испытывает весьма сложные чувства, нужна ей совсем для другого. Подробности...
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Рассекречены детали советской атомной «головоломки»

Лаврентий Берия присматривал и за физиками-ядерщиками и за теми, кто добывал им информацию за границейФото: rgakfd.ru
Директор СВР Сергей Нарышкин передал президенту «Курчатовского института» Михаилу Ковальчуку документы из архивов Лубянки об истоках советского атомного проекта. На церемонии передачи возникла дискуссия о том, чья же заслуга в создании советской бомбы больше – физиков или же разведчиков, укравших на Западе наработки в этой сфере? И при чем тут немецкий офицер, плененный под Таганрогом в 1942 году? Подробности...
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Трамп поставил торговую войну с Китаем на паузу

Последняя встреча Трампа и Си Цзиньпина состоялась в конце июня в ЯпонииФото: Kevin Lamarque/Reuters
Пока все внимание сосредоточенно на ситуации вокруг Ирана, Дональд Трамп сделал неожиданное признание, относящее к ключевому конфликту наших дней – американо-китайскому. Президент США признал, что в торговой войне с Пекином нет шансов достичь соглашения в ближайший год. Но это не плохая новость, а хорошая. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Запад проиграл Украину олигархам

Глеб Простаков, журналист
Украина – не субъект, а объект политической игры больших государств. Это устоявшееся утверждение столь же верно, как и другое. Украинская политическая элита научилась играть с Западом в свою собственную игру. Подробности...
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Пора изживать комплекс национального большинства

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
То, что в России при необязательности изучения региональных языков молодежь будет выбирать русский, – это не какая-то государственная политика, это естественный процесс. Остановить который невозможно. Подробности...
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Болтон ушел, а проблемы остались

Владимир Добрынин, журналист
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности, но напряженность в Карибском регионе не упала – скорее, наоборот, повысилась. Это закономерное следствие политики Соединенных Штатов, создающих и раздувающих проблемы везде, где возможно. Подробности...
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          • Традиционное суеверие

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              Трамп поставил торговую войну с Китаем на паузу

              Последняя встреча Трампа и Си Цзиньпина состоялась в конце июня в Японии   19 сентября 2019, 08:12
              Фото: Kevin Lamarque/Reuters
              Текст: Петр Акопов

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              Пока все внимание сосредоточенно на ситуации вокруг Ирана, Дональд Трамп сделал неожиданное признание, относящее к ключевому конфликту наших дней – американо-китайскому. Президент США признал, что в торговой войне с Пекином нет шансов достичь соглашения в ближайший год. Но это не плохая новость, а хорошая.

              Торговую войну с Китаем Трамп анонсировал еще в ходе своей избирательной кампании – потому что «Китай грабит США на полтриллиона долларов в год», хотя в реальности торговый дисбаланс был ощутимо меньше. Но став президентом, Трамп пообещал сделать все для его сокращения, заставив Китай подписать новое соглашение о торговле.

              Китайцы формально не отказывались, но переговоры шли очень сложно, то срываясь, то возобновляясь. При этом товарооборот продолжал расти, да и дефицит не думал снижаться. С начала 2018 года Трамп стал повышать пошлины на китайские товары. Пекин отвечал симметрично, хотя и в несколько меньшем объеме. Началась торговая война, углубления которой испугался весь мир, ведь конфликт двух крупнейших мировых экономик неизбежно сказывается на самочувствии всех рынков, а значит и национальных экономик.

              При этом и весь 2018 год товарооборот США и КНР по инерции продолжал расти, а дефицит вообще увеличился до рекордных за 10 лет 323 миллиардов. Но уже в этом году начался спад: за первые семь месяцев товарооборот упал на 13 с лишним процентов (но американский дефицит все равно не уменьшился).

              Китайцы согласны были пойти на отдельные уступки, но вовсе не в том масштабе, что требует Трамп. Переговоры о новом торговом соглашении зашли в тупик и все боялись, что в своем давлении на Пекин Трамп дойдет до того, что обложит повышенными тарифами вообще все китайские товары (часть которых еще не попала под торговую войну).

              Однако Трампу не нужна война ради войны. К тому же он, похоже, окончательно убедился, что китайцы не прогнутся.

              Прекратить войну или просто отказаться от требования нового торгового соглашения нельзя: выравнивание торгового дисбаланса в американо-китайской торговле — это важнейшая составляющая экономической философии и программы Трампа. Он будет переизбираться под теми же лозунгами – вернем Америки частично ушедшее в Китай производство, перестанем быть рынком для сбыта китайских товаров. Но как объяснить не только сохранение прежнего дисбаланса, но и отсутствие нового соглашения по торговле?

              Дональд Трамп придумал – во вторник он заявил, что все дело в том, что китайцы ждали его поражения на выборах 2020 года, поэтому и тянут с заключением соглашения:

              «Думаю, что сделка может быть скоро - возможно, до выборов или через день после выборов. Если это после выборов, то речь, с точки зрения Китая, и он это знает, пойдет о самой жесткой сделке, которую когда бы то ни было кому бы то ни было приходилось заключать. Китай это знает...

              Китай думает, что я с легкостью одержу победу. И они обеспокоены, так как я им сказал, что после выборов это будет намного хуже, чем сейчас. Я им это сказал. Хотели ли бы они победы кого-то другого? Абсолютно!»

              Таким образом Трамп пытается убить сразу двух зайцев – внутриполитического и внешнеполитического.

              Американскому избирателю он обещает, что если Китай не заключит новое торговое соглашение до ноября 2020-го, то потом ему придется пойти на еще более худшие условия. То есть переизбравшийся Трамп будет страшен в своем гневе и решимости защищать американские интересы, превзойдя даже самого себя образца первого срока. Голосуйте за Трампа – тем более, что даже китайские лидеры уверены в том, что его переизберут.

              А китайскому руководству Трамп угрожает углублением торговой войны, призывая поторопится, пока он не вступил в свой второй срок. 

              Избиратели поверят, тем более, что при Трампе идет ощутимый экономический рост, и он в самом деле бьется за интересы рядового американского работяги. Другое дело, что главный враг тут не Китай даже, а транснациональные американские корпорации.

              Китайские вожди не испугаются, но трезво оценивая ситуацию, и понимая более чем высокую вероятность переизбрания Трампа, действительно будут склоняться к заключению торговой сделки до конца его первого срока. Тем самым, они облегчат ситуацию и себе, и невольно помогут переизбранию Трампа.

              Таков расчет американского президента. И он в целом имеет хорошие шансы оправдаться. Ради этого Трамп фактически готов пойти на замораживание торговой войны, а как иначе можно расценить его слова о том, что Китаю нужно успеть заключить сделку до американских президентских выборов?

              Услышав такое, и так неуступчивые китайцы будут тянуть до самого конца, то есть до октября 2020 года. Если, конечно, Трамп в какой-то момент не передумает, и не решит, исходя уже из внутриполитических соображений, пойти на компромисс, чтобы заключить торговое соглашение за несколько месяцев до выборов (с тем, чтобы к ноябрю его эффект уже начал сказываться на американской экономике).

              В любом случае, сейчас Трамп по сути поставил американо-китайскую торговую войну на паузу,

              публично объявил о ее приостановлении, обозначив крайний срок подписания соглашения.

              Для мировой экономики и политики это могло бы стать крайне воодушевляющей новостью – ведь столько ужасных последствий от разрастающегося американо-китайского торгового конфликта было предсказано политиками и аналитиками за последние годы. Но звона литавр не слышно, потому что никто не хочет оптимистических новостей, всем нужны только страшные и пугающие прогнозы.


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