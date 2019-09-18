Трамп собрался продолжить торговую войну с Китаем после переизбрания

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что после переизбрания ужесточит условия торговой сделки с Пекином, так что Китаю лучше договориться с США до выборов.

Президент США сказал, что сделку с Пекином Вашингтон может заключить как до, так и «через день после выборов» главы государства. Однако в том случае, если стороны не договорятся до выборов, для Китая это будет «самая жесткая сделка, которую когда бы то ни было кому бы то ни было приходилось заключать».

Трамп похвастался тем, что китайская сторона «начинает покупать» сельскохозяйственную продукцию США «как в высшей лиге», передает ТАСС.

Действующий лидер США заявил, что Пекин уверен в его переизбрании, поэтому китайцы обеспокоены угрозами, что «после выборов будет намного хуже, чем сейчас».

«Хотели ли бы они победы кого-то другого? Абсолютно!» – заявил Трамп, добавив, что Пекин хотел бы видеть президентом США члена Демократической партии.

Напомним, в сентябре начали действовать объявленные президентом США Дональдом Трампом дополнительные пошлины на китайскую продукцию, а также ответные тарифы со стороны КНР.