Трамп выступил с новыми угрозами в адрес Китая

Президент США Дональд Трамп предупредил Китай об ужесточении условий торгового соглашения, если оно будет заключено после его переизбрания на президентский пост в 2020 году.

«Подумайте, что случится с Китаем, когда я выиграю. Сделка будет куда жестче! Вместе с тем рухнет сеть поставщиков, и китайский бизнес, рабочие места и деньги испарятся!» – написал Трамп в Twitter.

Он также выразил уверенность, что вместо нынешней администрации Трампа Китаю хотелось бы иметь дело с другой, при которой Пекин продолжит «ограбление США». Потери Вашингтона от прежней торговой политики США, по словам Трампа, составили 600 млрд долларов в год.

Однако при этом американский президент отметил, что США добиваются больших успехов в торговых переговорах с Китаем.

Ранее сообщалось, что Китай и США нанесли друг другу новые удары в торговой войне.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что Китай из-за торговой войны потерял 3 млн рабочих мест. Президент США требует от американских компаний свернуть работу с Китаем.

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