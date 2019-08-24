США решили наказать Китай за повышение пошлин

Глава американского государства Дональд Трамп объявил об ужесточении пошлин против китайской продукции.

Трамп заявил в Twitter, что многие годы Китай и другие страны «пользовались» политикой США в сфере торговли. Президент США обвинил своих предшественников в том, что они «позволили» Китаю вырваться вперед, не защищали «справедливую и сбалансированную торговлю», что обернулось «бременем для американских налогоплательщиков».

Глава Белого дома заявил, что пришло время «сбалансировать несправедливые торговые отношения».

Трамп подчеркнул, что Пекин не должен был вводить против США «политически мотивированные» пошлины. В ответ на этот шаг Китая США повысят уже существующие пошлины против китайских товаров с 25% до 30%. Речь идет о товарах на 250 млрд долларов.

Кроме того, «оставшиеся товары» на 300 млрд долларов будут облагаться налогом не в 10%, а в 15%. Эти пошлины начнут действовать с 1 сентября.

Напомним, Китай заявил, что в ответ на предыдущие действия Вашингтона поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США общим объемом 75 млрд долларов.