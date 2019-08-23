Китай решил повысить пошлины на импорт из США

В ответ на действия Вашингтона Китай поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США, следует из сообщения комитета по тарифам и сборам при госсовете КНР.

В сообщении указывается, что «комитет по тарифам и сборам принял решение повысить ввозные пошлины на 5 тыс. 78 товарных позиций из США общим объемом 75 млрд долларов», передает ТАСС.

Соответствующие изменения вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря 2019 года, пошлины вырастут на 10% и 5% соответственно.

В частности, с 15 декабря Китай увеличит ввозные пошлины на американские автомобили (на 25%) и запчасти (на 5%).

Ранее Китай пообещал ответить на новые пошлины США.

О намерении ввести новые пошлины заявил в начале августа президент США Дональд Трамп. 13 августа торгпред США сообщил, что откладывает до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, включая смартфоны и ноутбуки.

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