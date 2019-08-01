Трамп объявил о новых пошлинах против Китая

США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью в 300 млрд долларов, заявил американский президент Дональд Трамп.

«США начнут 1 сентября вводить небольшой дополнительный тариф в размере 10% на оставшуюся долю товаров и продуктов на 300 млрд долларов, поступающих из Китая в нашу страну. Эта мера не включает товары на 250 млрд долларов, уже тарифицированные по 25%. Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего позитивного диалога с Китаем по всеобъемлющей торговой сделке и считаем, что будущее между нашими странами будет очень светлым!» – написал Трамп в своем Twitter.

По его словам, американская делегация только что вернулась из Китая, где провела конструктивные переговоры по будущей торговой сделке.

«Мы думали, что заключили сделку с Китаем три месяца назад, но, к сожалению, Китай решил пересмотреть соглашение до подписания. Совсем недавно Китай согласился закупать сельскохозяйственную продукцию в США в больших количествах, но не сделал этого», – заявил Трамп.

Он добавил, что «его друг» председатель КНР Си Цзиньпин также заявил, что прекратит продажу фентанила (опиоидного анальгетика) в США.

«Такого никогда не было, многие американцы продолжают умирать!» – написал Трамп.

В конце июня Китай и США по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа договорились возобновить торговые переговоры. В конце июля Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта мета-крезлоа из США, ЕС и Японии.

В мае Трамп поручил ввести 25% пошлины практически на весь оставшийся импорт из КНР, а Пекин ввел масштабные пошлины на американские товары. Газета ВЗГЛЯД писала, чем экономическое противостояние США и Китая выгодно России.