Китай начал расследование из-за демпинга при импорте мета-крезола из США

Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта мета-крезлоа из США, ЕС и Японии, сообщили в министерстве коммерции КНР.

В ведомстве сообщили, что расследование началось после сообщения одной из китайских компаний о демпинге товара на рынке Китая, передает ТАСС. В министерстве добавили, что расследование должно завершиться к 29 июля 2020 года, но при необходимости может быть продлено до 29 января 2021 года.

Между Китаем и США разгорелась торговая война. В мае Трамп поручил ввести 25% пошлины практически на весь оставшийся импорт из КНР, а Пекин ввел масштабные пошлины на американские товары.

Газета ВЗГЛЯД писала, чем экономическое противостояние США и Китая выгодно России.

Напомним, в конце июня Китай и США по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа договорились возобновить торговые переговоры.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД