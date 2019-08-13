США сократили список подлежащих обложению пошлинами китайских товаров

Вашингтон исключил ряд китайских товаров из списка подлежащих обложению дополнительными пошлинами, сообщают СМИ.

Кроме того, США отложат введение дополнительных пошлин на некоторые китайские товары до 15 декабря, передает ТАСС.

«В рамках процесса публичных комментариев и слушаний торгпредства было решено, что пошлины должны быть отложены до 15 декабря по определенным статьям. Продукция этой группы включает, например, сотовые телефоны, портативные компьютеры, видеоигровые консоли, некоторые игрушки, компьютерные мониторы и некоторые предметы обуви и одежды», – передает РИА «Новости» заявление торгпреда США.

5 августа сообщалось, что Китай временно прекратил закупки сельхозпродукции из США. Также ожидалось повышение на нее пошлин.

Перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 сентября вводит пошлины в 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов.