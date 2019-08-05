Китай прекратил закупки американской сельхозпродукции

КНР временно прекратила закупки сельхозпродукции из США, возможно повышение пошлин на нее, сообщает Синьхуа.

Агентство отмечает, что сейчас китайские предприятия приостановили закупки сельхозпродукции из США, при этом комитет по тарифам Госсовета КНР допускает повышение ввозных пошлин на поставки американской сельхозпродукции со сделками после 3 августа, передает ТАСС,

Это ответ на решение Вашингтона о введении пошлин в 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов.

Ранее китайские эксперты заявили, что Пекин останется привержен своей экономической стратегии и не пойдет на компромиссы, которые навязываются Вашингтоном по вопросам торговли.

Напомним, на прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. Этот шаг последовал за антидемпинговым расследованием Китая в отношении импорта мета-крезола из США, ЕС и Японии.

Перед этим Китай и США по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа договорились возобновить торговые переговоры.