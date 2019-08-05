Китай приготовился к длительной конфронтации с США

Китай останется привержен своей экономической стратегии и не пойдет на компромиссы, которые навязывает США в торговых вопросах, заявили китайские эксперты.

«Китай будет продолжать укреплять свою стратегическую мощь, исходя из собственной базовой теории, следуя своему пути в развитии экономики, и не пойдет на компромиссы, навязываемые Соединенными Штатами в решении торговых вопросов», – цитирует ТАСС издание China Daily.

«Китай не хочет воевать, но и не боится этого, поскольку обладает достаточными ресурсами, чтобы справиться с вызовом», – заявил экс-генсек комиссии по науке Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжан Яньшэн, комментируя намерение США ввести дополнительные тарифы на товары из Китая.

Он напомнил также, что Китай уже предупредил о контрмерах. Пекин, убежден эксперт, должен готовиться к нелегким отношениям с Вашингтоном на протяжении длительного времени, которые продлятся до 2035 года.

«Капризы не помогут американской администрации улучшить позиции США на торговых переговорах с Китаем, но нанесут ущерб ее репутации», – заявил экс-заместитель министра коммерции КНР Вэй Цзяньго. По его словам, манера США давить на торговых партнеров в данном случае «не сработает».

В конце июня Китай и США по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа договорились возобновить торговые переговоры. В конце июля Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта мета-крезола из США, ЕС и Японии.

В мае Трамп поручил ввести 25% пошлины практически на весь оставшийся импорт из КНР, а Пекин ввел масштабные пошлины на американские товары. Газета ВЗГЛЯД писала, чем экономическое противостояние США и Китая выгодно России.

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью в 300 млрд долларов.

Напомним, в пятницу в Пекине заявили, что крайне недовольны заявлениями президента США Дональда Трампа и готовы на ответные меры в случае повышения пошлин на китайские товары.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД