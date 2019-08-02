Пекин пообещал симметрично ответить на повышение пошлин США

В Пекине крайне недовольны заявлениями президента США Дональда Трампа и готовы на ответные меры в случае повышения пошлин на китайские товары, сообщила в пятницу официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

«Если США повысят пошлины, китайская сторона предпримет ответные действия. Думаю, Соединенные Штаты должны хорошенько подумать, прежде чем предпринимать такие шаги, поскольку им придется столкнуться с плачевными последствиями своих собственных действий», – передает ТАСС слова официального представителя китайского МИД.

В конце июня Китай и США по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа договорились возобновить торговые переговоры. В конце июля Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта мета-крезола из США, ЕС и Японии.

В мае Трамп поручил ввести 25% пошлины практически на весь оставшийся импорт из КНР, а Пекин ввел масштабные пошлины на американские товары. Газета ВЗГЛЯД писала, чем экономическое противостояние США и Китая выгодно России.

Напомним, в четверг американский президент Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью в 300 млрд долларов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД