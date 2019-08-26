Трамп рассказал о потерях Китая в ходе торговой войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай из-за торговой войны потерял 3 млн рабочих мест.

«Китай уже потерял 3 млн рабочих мест. Скоро это будет гораздо больше 3 млн рабочих мест», – заявил Трамп, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию Fox News.

Ранее Китай заявил, что в ответ на действия Вашингтона поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США. После этого Трамп объявил об ужесточении пошлин против китайской продукции. Минфин США объяснил право Трампа запугивать работающие с Китаем компании.