Минфин США объяснил право Трампа запугивать работающие с Китаем компании

Министр финансов США Стивен Мнучин рассказал, в каком случае президент страны Дональд Трамп может требовать от американских компаний свернуть работу с Китаем.

Мнучин объяснил, что Трамп «рассмотрит все имеющиеся у него возможности», если Китай ответит на повышение пошлин, передает ТАСС со ссылкой на Fox News

По словам министра, Трамп хочет «добиться справедливой и взаимовыгодной торговли». При этом президент США считает китайского лидера Си Цзиньпина «другом», они «взаимодействуют по целому ряду вопросов».

Мнучин признал, что «США и Китай становятся соперниками, они не достигают прогресса в решении проблем».

Его спросили, на основании каких полномочий Трамп требует от компаний США сворачивать деловые отношения с Китаем. Мнучин пояснил, что у президента «появляются такие полномочия в случае, если бы он объявил о возникновении чрезвычайной ситуации».

Как подчеркнул министр, Трамп «на такой шаг не пошел, он лишь заявил, что компаниям следует поискать альтернативы». По мнению администрации США, американские компании должны работать с теми странами, которые «ведут честную торговлю».

При этом Мнучин отметил, что у главы государства «есть много возможностей», чтобы подкрепить свой призыв.

Министр посетовал на то, что США уже два с половиной года «пытаются добиться сбалансированной торговли с Китаем», но «торговый дефицит значительно вырос».

Напомним, Китай заявил, что в ответ на действия Вашингтона поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США. После этого Трамп объявил об ужесточении пошлин против китайской продукции.