Советники Трампа предлагали временно отменить пошлины на китайские товары

Советники президента США Дональда Трампа рассматривают возможность заключения временного соглашения с КНР, в ходе которого пошлины на ряд импортируемых Китаем товаров могут быть отложены или отменены в обмен на увеличение закупок Пекином американских сельскохозяйственной продукции и товаров.

Кроме того, Вашингтон хочет, чтобы Китай гарантировал солюдение прав американских компаний и частных лиц на интеллектуальную собственность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Источники уточняют, что возможность заключения соглашения рассматривается в рамках подготовки к новому раунду торговых переговоров, который состоится в ближайшие недели. При этом президент США временное соглашение не одобрил.

Отмечается, что Белый дом опасается по поводу эскалации тарифных войн и негативных последствий пошлин для американской экономики перед предстоящими выборами президента. На декабрь запланировано введение пошлин на поставки в США китайских смартфонов и ноутбуков.

Ранее в США заявили о намерении принять решительные меры против Китая, который манипулирует курсом юаня, чтобы компенсировать американские пошлины на китайские товары.