Трамп назвал Китай угрозой всему миру

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай представляет «в некотором смысле» угрозу всему миру.

«Китай, безусловно, в каком-то смысле является угрозой миру, поскольку он строит вооруженные силы быстрее, чем кто бы то ни было еще», – сказал американский лидер, передает ТАСС.

Он добавил, что КНР для достижения своих целей «используют американские деньги».

Отмечается, что Трамп мог иметь в виду дефицит США в двустороннем товарообороте с Пекином.

Ранее министр обороны США Марк Эспер на второй ежегодной Национальной конференции по кибербезопасности заявил, что любая китайская компания может быть причастна к краже технологий в интересах властей КНР.