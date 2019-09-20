Глава Пентагона предупредил об «опасности» сотрудничества с китайскими фирмами

Министр обороны США Марк Эспер на второй ежегодной Национальной конференции по кибербезопасности выступил с утверждением, что любая китайская компания может быть причастна к краже технологий в интересах властей КНР, а сотрудничество других стран с китайскими фирмами может быть «небезопасно».

«Любая китайская компания располагает возможностями стать соучастником в финансируемой государством кампании Пекина по краже технологий. Страна, сотрудничающая с китайскими фирмами, подвергает безопасность своих сетей риску», – заявил глава Пентагона, слова которого приводит ТАСС.

Он рассказал, что две недели назад во время европейского турне обсудил с союзниками США по НАТО «риски, связанные с предоставлением китайским компаниям [возможности] формирования сетей 5G [пятого поколения] в их странах». «КНР совершает величайшую кражу интеллектуальной собственности в истории человечества», – заявил Эспер.

Ранее стало известно, что Пентагон готовит черный список работающих с китайскими военными компаний.

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп посулил Apple «большие проблемы» в случае отказа закрыть заводы в Китае. Угрозы Трампа в адрес Apple обрушили биржи в США.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД