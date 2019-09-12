Пентагон готовит черный список работающих с китайскими военными компаний

Министерство обороны США начало составлять список китайских компаний, которые прямо или косвенно сотрудничают с Народно-освободительной армией Китая, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Издание пишет, что этот список создается для защиты цепочки поставок, связанных с американским оборонным сектором, и предотвращения попадания оборонных технологий в руки китайских военных.

«Пентагон не остановится ни перед чем. Когда дело доходит до изменения моделей торговли и цепочек поставок, федеральные правила приобретения являются самым мощным оружием в арсенале Пентагона - даже более мощным, чем наше ядерное оружие, и становятся грозным орудием насильственного разделения», – сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times.

Список предназначен для того, чтобы американские корпорации не помогали китайской армии путем продаж или закупок различных товаров.

Особое внимание Пентагона сконцентрировано на цепочках поставок самых разных вооружений – от ракет до истребителей, а также цепочках поставок полупроводников и интегральных схем. Госучреждениям могут запретить иметь дело с компаниями, сотрудничающими с китайскими военными, по аналогии с Huawei. Министерства обороны и торговли США информацию о списке не прокомментировали.

Закон, согласно которому Пентагон должен публиковать списки компаний, связанных с китайской армией, был принят Конгрессом еще 20 лет назад, но почти не применялся.

Ранее эксперт заявил, что уровень китайско-американских отношений снизился до «точки замерзания».