Угрозы Трампа в адрес Apple обрушили биржи в США

Американские биржевые индексы начали снижаться после заявления главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости переноса производства американской корпорации Apple из Китая в США, свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи.

К закрытию торгов (23.00 мск), американский промышленный индекс Dow Jones потерял 173,35 пункта (0,66%), снизившись до отметки 25962,44. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 23,14 пункта (0,79%) до 2900,51 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ (НАСДАК) сократился на 54,25 пункта (0,68%) и находится на отметке 7948,56, передает ТАСС.

При этом акции корпорации Apple незначительно прибавили в цене.

Ранее Трамп посулил Apple «большие проблемы» в случае отказа закрыть заводы в Китае.

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