Трамп посулил Apple «большие проблемы» в случае отказа закрыть заводы в Китае

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил американской корпорации Apple прекращением поддержки и «большими проблемами» в случае отказа вернуть производство из Китая в США.

«Я могу оказывать помощь таким американским компаниям, как Apple, очень короткое время, пока они не сделают того, что должны сделать: вероятно, уйти из Китая, потому что это продлится очень короткое время. Если бы я им не помог, у них были бы большие проблемы», – приводит ТАСС слова Трампа.

По словам главы Белого дома, «Китай потерял 2 млрд долларов за последние полтора месяца» в связи с тем, что зарубежные компании перемещают свои производства из КНР в страны, в отношении которых США не вводили таможенные пошлины.

«Они [Китай] потеряли почти 2 млн рабочих мест за очень короткий период времени, они потеряют намного больше рабочих мест», – заявил Трамп.

Он также отметил, что Китай представляет «большую экономическую угрозу» для США.

«Даже сенатор [лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак] Шумер (от штата Нью-Йорк) сказал: «Вау. Трамп отлично справляется с Китаем». Я не мог в это поверить, но Шумер знает, что я поступаю правильно, и он поступает правильно, говоря это, потому что он знает, что Китай представляет собой большую экономическую угрозу», – заявил американский лидер во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Глава вашингтонской администрации добавил, что решением проблемы с Китаем должны были заниматься его предшественники на этом посту – Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон.

Ранее во вторник появились сведения о сроках начала антимонопольного расследования против ряда американских высокотехнологичных компаний.

Напомним, в начале июня стало известно, что власти Соединенных Штатов намерены открыть масштабное расследование против американских цифровых гигантов Amazon, Apple, Facebook и Google на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства.

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