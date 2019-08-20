Высокотехнологичные компании США решено проверить

Генеральные прокуроры США готовятся начать антимонопольное расследование в отношении ряда высокотехнологичных компаний, сообщили СМИ.

Как пишет газета Wall Street Journal, расследование прокуроров может быть официально начато уже в сентябре. В его рамках выяснится, использовали ли компании свои рыночные преимущества для подавления конкуренции, передает РИА «Новости».

Напомним, 4 июня сообщалось, что власти Соединенных Штатов готовятся начать масштабное расследование в отношении американских цифровых гигантов Amazon, Apple, Facebook и Google на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства.