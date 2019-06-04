Власти США затеяли расследование против Amazon, Apple, Facebook и Google

Власти Соединенных Штатов готовятся начать масштабное расследование в отношении американских цифровых гигантов Amazon, Apple, Facebook и Google на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства, сообщает Reuters.

По словам осведомленных источников, в ходе расследования Федеральная торговая комиссия США возьмет под надзор Amazon и Facebook, а Министерство юстиции займется Apple и Google, передает ТАСС.

Кроме того, по данным The Wall Street Journal, Минюст США готовится к расследованию в отношении Google с целью определить, не использует ли компания, владеющая крупнейшей в мире платформой онлайн-рекламы, свое положение на рынке, чтобы подавлять менее крупных конкурентов, нарушая тем самым законодательство о честной конкуренции.

Напомним, в конце мая администрация социальной сети Facebook отчиталась об удалении свыше 3 млрд фейковых аккаунтов.

Ранее сооснователь Facebook Крис Хьюз отмечал, что глава компании Facebook Марк Цукерберг обладает слишком большим влиянием в мире, в том числе на настроения избирателей, поскольку контролирует социальные сети Facebook и Instagram, а также иные сервисы. Хьюз призвал «разделить Facebook на несколько компаний».

Глава Apple Тим Кук также призывал усилить госрегулирование в сфере IT-технологий.