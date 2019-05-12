Цукерберг выступил против разделения Facebook на несколько компаний

Американский предприниматель Марк Цукерберг, глава компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, а также приложениями Instagram и WhatsApp, заявил, что выступает против ее разделения.

По словам Цукерберга, разделение компании «никак не поможет» решить проблемы, о которых упомянул в своей статье сооснователь Facebook Крис Хьюз, передает ТАСС.

«Когда я прочитал то, что он написал, то прежде всего подумал, что то, что он предлагает, не поможет решить данные проблемы», – сказал Цукерберг в интервью телеканалу France Info.

При этом Цукерберг заверил, что считает очень серьезными вопросы, поднятые Хьюзом.

«Имеются реальные проблемы, которые касаются вредного контента, а также того, как найти верный баланс между свободой самовыражения и безопасностью, предотвращения вмешательства в выборы, защиты личных данных», – сказал Цукерберг.

Вместе с этим глава Facebook отметил: «В этом году наш бюджет на нужды безопасности больше, чем была ранее в этом десятилетии вся выручка компании, когда она стала публичной. Мы можем обеспечивать это в значительной степени потому, что смогли выстроить успешный бизнес. Как вы знаете, мы тратим на безопасность больше, чем какая-либо другая соцсеть».

«Думаю, если вас заботит демократия и выборы, то вы бы хотели, чтобы была такая компания, как наша, которая может вкладывать миллиарды долларов в год в разработку новейших средств для противодействия вмешательству в выборы», – заявил Цукерберг.

Ранее Хьюз заявил, что Цукерберг обладает слишком большим влиянием в мире, в том числе на настроения избирателей, поскольку контролирует социальные сети Facebook и Instagram, а также иные сервисы. Хьюз призвал «разделить Facebook на несколько компаний».

Напомним, в середине апреля спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая является одним из основных претендентов от демократов на президентских выборах 2020 года, заявила об окончании «эры саморегуляции» свободы слова в интернете.

Глава Apple Тим Кук также призывал усилить госрегулирование в сфере IT-технологий.