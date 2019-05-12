Цукерберг выступил против разделения Facebook на несколько компаний

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Лукашенко захотел от России много денег

Александр Лукашенко ожидает получить от России сотни миллионов долларов за некачественную нефтьФото: kremlin.ru/Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину загрязнения нефтепровода «Дружба» и оценил причиненный ущерб в сотни миллионов долларов. Он восхитился тем, с какой жесткостью отреагировал на проблему Владимир Путин, назвав его «молодцом». Но насколько странам удалось справиться с непростой ситуацией и смогут ли они договориться о выплате компенсаций без обращения в международные суды? Подробности...
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Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Канадских индейцев истребляют прямо в школах

Канадские индейцы не имеют ни здоровья, ни образования, ни будущегоФото: Ton Koene/Zumapress/Global Look Press
Западные страны, называющие себя образцом соблюдения прав меньшинств, в реальности уничтожают малые народы с помощью так называемого культурного геноцида. Ярким примером этому является политика Канады по отношению к местным аборигенам – инуитам. Об этом свидетельствует чудовищная социальная статистика Канады. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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День Победы по-украински

Глеб Простаков, журналист
«Над моей Украиной дрались» – говорит герой Леонида Быкова в фильме «В бой идут одни старики». Союз равных Украин – западной и восточной – сейчас напоминает вынужденное сожительство, которое больше не скрепляет великая Победа. Подробности...
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Зачем монахам смартфоны

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Кто-то торчит в соцсетях не только ради миссионерства (каюсь, люблю поболтать о всякой ерунде) или играет в «Злых птиц» (я играю в «шарики»). Но в целом хороший телефон и планшет используются для работы. Впрочем, есть другой вариант. Подробности...
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9 Мая воскресло

Дмитрий Ольшанский, публицист
Единственный всенародно переживаемый государственный праздник перестал быть днем живых ветеранов и стал днем нации. Главную военную победу страны празднуют мирные, ничего не понимающие в вопросах насилия и голода люди. Так и должно быть. Подробности...
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            Цукерберг выступил против разделения Facebook на несколько компаний

            12 мая 2019, 02:59

            Текст: Антон Никитин

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            Американский предприниматель Марк Цукерберг, глава компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, а также приложениями Instagram и WhatsApp, заявил, что выступает против ее разделения.

            По словам Цукерберга, разделение компании «никак не поможет» решить проблемы, о которых упомянул в своей статье сооснователь Facebook Крис Хьюз, передает ТАСС.

            «Когда я прочитал то, что он написал, то прежде всего подумал, что то, что он предлагает, не поможет решить данные проблемы», – сказал Цукерберг в интервью телеканалу France Info.

            При этом Цукерберг заверил, что считает очень серьезными вопросы, поднятые Хьюзом.

            «Имеются реальные проблемы, которые касаются вредного контента, а также того, как найти верный баланс между свободой самовыражения и безопасностью, предотвращения вмешательства в выборы, защиты личных данных», – сказал Цукерберг.

            Вместе с этим глава Facebook отметил: «В этом году наш бюджет на нужды безопасности больше, чем была ранее в этом десятилетии вся выручка компании, когда она стала публичной. Мы можем обеспечивать это в значительной степени потому, что смогли выстроить успешный бизнес. Как вы знаете, мы тратим на безопасность больше, чем какая-либо другая соцсеть».

            «Думаю, если вас заботит демократия и выборы, то вы бы хотели, чтобы была такая компания, как наша, которая может вкладывать миллиарды долларов в год в разработку новейших средств для противодействия вмешательству в выборы», – заявил Цукерберг.

            Ранее Хьюз заявил, что Цукерберг обладает слишком большим влиянием в мире, в том числе на настроения избирателей, поскольку контролирует социальные сети Facebook и Instagram, а также иные сервисы. Хьюз призвал «разделить Facebook на несколько компаний».

            Напомним, в середине апреля спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая является одним из основных претендентов от демократов на президентских выборах 2020 года, заявила об окончании «эры саморегуляции» свободы слова в интернете.

            Глава Apple Тим Кук также призывал усилить госрегулирование в сфере IT-технологий.


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