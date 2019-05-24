В Facebook отчитались об удалении свыше 3 млрд фейковых аккаунтов

Администрация социальной сети Facebook в докладе компании отчиталась об удалении свыше 3 млрд фейковых страниц за период с начала октября 2018 по конец марта 2019 года.

В докладе уточняется, что за период с начала октября 2018 по конец марта 2019 года руководством соцсети было удалено вдвое больше фейковых аккаунтов, чем за предыдущие шесть месяцев, передает ТАСС.

В Facebook утверждают, что в последнее время наблюдалась повышенная активность в появлении фейковых страниц, большинство из которых были заблокированы еще на стадии создания или в течение последующих нескольких минут.

При этом в компании посетовали на то, что вместе с увеличением числа отсеянных страниц выросло количество фейковых аккаунтов, создателям которых удалось обойти системы безопасности.

По оценкам компании, из 2,4 млрд ежемесячных активных пользователей соцсети около 5% (119 млн) составляют фейковые страницы, что на 1-2% выше ожиданий.

Кроме того, за рассматриваемый период руководство Facebook удалило около 7 млн публикаций, фотографий и других материалов, якобы нарушивших правила социальной сети.

Накануне в Еврокомиссии отчитали Google, Twitter и Facebook за недостаточную борьбу с фейками.